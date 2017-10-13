Традиционные йойки и современная электронная музыка. В Мурманской филармонии выступила норвежская саамская певица Элле Марья Эйра

Анастасия Русинова.

В Мурманской филармонии выступила норвежская саамская певица Элле Марья Эйра. Ее признают одной из лучших исполнительниц на языке коренных народов Севера. Она родилась и провела детство в семье оленеводов Норвегии. Возможно, поэтому легко совмещает традиционные йойки и современную электронную музыку. Атмосферу жизни саамов помогает создать визуальный ряд - все песни сопровождаются завораживающим видеорядом. Певица с успехом выступала в Бразилии, Германии, Канаде, США. Музыкальный проект "Оленевод" - часть регионального Российско-Норвежского форума "Координаты культуры на Севере". В этом году сотрудничеству губернии Финнмарк и Мурманской области - 30 лет.