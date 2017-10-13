Житель города Мурманска предстанет перед судом по обвинению в убийстве, незаконном хранение огнестрельного оружия, умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела жителя города Мурманск, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство); ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия); п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, с применением оружия); ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В ходе следствия установлено, что 41-летний обвиняемый 18 октября 2016 года находился в помещении рыбацкого домика, расположенного на берегу озера «Пуарентъявр» в Кольском районе Мурманской области, где совместно с другими рыбаками распивал спиртные напитки. В ходе распития между ним и еще одним рыбаком произошел конфликт, в результате которого обвиняемый произвел не менее четырех выстрелов в различные части тела потерпевшего из огнестрельного оружия. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

После совершения убийства обвиняемый произвел не менее семи выстрелов в сторону другого рыбака, находящегося в том же рыбацком домике, причинив последнему тяжкий вред здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности. Далее, продолжая свои преступные деяния, злоумышленник, в целях запугивания, направил в сторону еще одного рыбака заряженное огнестрельное оружие и произвел из него один неприцельный выстрел, попав в стену вышеуказанного домика. В последствии установлено, что обвиняемый незаконно хранил данное огнестрельное оружие.

В результате тактически грамотно организованных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, злоумышленник был установлен и задержан. На стадии предварительного следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений. Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, очные ставки между ними, заключения проведенных судебных экспертиз (судебно-медицинской, фоноскопической, медико-криминалистической, психолого-психиатрической, психолого-психофизиологической, баллистической и др.), позволившие изобличить его в совершении данных преступлений, в связи с чем, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Мурманской области