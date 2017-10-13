Грузооборот Мурманского морского рыбного порта за 9 месяцев вырос на 13 процентов

В сентябре российские рыбаки несколько сбавили темпы добычи и доставки уловов на родной берег. Так, в минувшем месяце Мурманский морской рыбный порт обработал всего 15,4 тысячи тонн рыбы, что всего на 200 тонн хуже результатов прошлого года. А вот по сравнению с августом сокращение более сильное – на 1,7 тысячи тонн.

- Причин снижения объемов вылова несколько – тут и учения Северного флота на Баренцевом море, и понижение температуры, заставляющие рыбу уходить на дно в поисках корма, - считает главный диспетчер АО «Мурманский морской рыбный порт» Виталий Клименков. – А возможно, во время активного летнего промысла многие компании уже исчерпали свои квоты и отправляют суда на ремонт.

Всего в сентябре рыбный порт принял 92 судна, из них 77 рыбопромысловых, в том числе 16 крупнотоннажных. Для сравнения, в августе к мурманским причалам встали 106 судов (90 рыбопромысловых). Безусловный лидер по доставке среди транспортов - «FRIO Murmansk», доставивший в порт 1200 тонн скумбрии, 900 тонн трески и кумжи и 180 тонн рыбной муки. Из больших рыбопромысловых судов первое место делят ярусолов «Антиас» (550 тонн) и траулер «Ачинск» (516 тонн). У средних траулеров лидерами стали «Проект-1» (244 тонны) и «Красное Село» (232 тонны). У малых траулеров, работающих на прибрежном промысле, пальма первенства принадлежит «Неве» (76 тонн) и «Россйоки» (73 тонны).

К сожалению, общий грузооборот АО «ММРП» в сентябре упал на 31 процент. Вызвано это сокращением объемов перевалки нефтепродуктов. Однако итог девяти месяцев всё равно в пользу 2017 года.

Кстати, сейчас в Казани проходит 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). На ней традиционно устанавливают общий допустимый улов совместно регулируемых запасов водных биоресурсов: трески, пикши, палтуса, мойвы. Портовики надеются, что СРНК увеличит квоты вылова биоресурсов для российских рыбаков, ведь это приведёт к увеличению объёмов доставки рыбы в Мурманск в 2018 году.