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13.10.2017 11:56

За фиктивную постановку на учет граждан Киргизии мурманчанам грозит уголовное наказание

Только за последний месяц сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску задержании троих мурманчан, подозреваемых в фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан. Задержания происходили в рамках совместного взаимодействия с сотрудниками полиции, установившим факты совершения правонарушений.

Мужчина 1965 года рождения и две женщины 1972 и 1952 годов рождения осуществили фиктивную постановку на учет граждан республики Киргизия в своих квартирах на улицах Павлова и Аскольдовцев. При этом предоставлять жилье для проживания задержанные не собирались, кроме того не интересовались тем, где живут и работают граждане, временно прописанные в их квартирах.
Данные деяния подпадают под юрисдикцию уголовного законодательства, а именно ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы сроком до трех лет.
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