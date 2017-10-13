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13.10.2017 11:27

Информация о задержке рейсов

Прибытие ВС авиакомпании "Ютэйр", выполняющего рейс UT-577 Внуково - Мурманск за 12.10.17, задерживается ориентировочно до 13 часов 00 минут 13.10.17, отправление ВС, выполняющего рейс UT-578 Мурманск - Внуково, задерживается до 14 часов 00 минут 13.10.17 по метеоусловиям аэропорта Мурманск.

Прибытие ВС авиакомпании "Россия", выполняющего рейс FV-6341 Пулково - Мурманск, задерживается ориентировочно до 12 часов 25 минут 13.10.17, отправление ВС, выполняющего рейс FV-6342 Мурманск - Пулково, задерживается до 13 часов 15 минут 13.10.17 по метеоусловиям аэропорта Мурманск.

Прибытие ВС авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс SU-1320 Шереметьево - Мурманск, задерживается в связи с уходом на запасной аэродром Пулково по решению экипажа.

Дополнительную информацию можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочном аэропорта по телефонам: 281-331, 281-431.

Аэропорт Мурманск открыт и работает в штатном режиме.
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