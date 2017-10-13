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13.10.2017 10:36

Вечная память. Сегодня Мурманск прощается с Евгением Шовским

Депутаты Совета депутатов города Мурманска, администрация города-героя Мурманска приносят искренние, глубокие соболезнования родным и близким Евгения Викторовича Шовского – депутата Совета депутатов города Мурманска, ушедшего из жизни 9 октября 2017 года на 65-ом году жизни после продолжительной болезни.

Евгений Викторович Шовский родился в 1953 году в Пензенской области. На Север приехал вместе с родителями и с 1963 года жил в Мурманске. Окончил школу, затем мурманские педагогическое училище и пединститут, работал в школах города учителем истории, заместителем директора, а с 1986 года до недавнего времени возглавлял школу № 42. Заслуженный учитель РФ, отличник просвещения, он был Учителем с большой буквы, талантливым руководителем и по-настоящему творческим человеком.
Мурманчане трижды избирали Евгения Викторовича депутатом городского Совета, доверяя ему представлять их интересы. И он всегда оправдывал их ожидания, был чутким и внимательным к обращениям и наказам. Коллеги, друзья в один голос говорили о его готовности помочь в трудную минуту, о доброте, отзывчивости, замечательном жизнелюбии и теплоте в общении.
Искренне скорбим о невосполнимой утрате и будем бережно хранить благодарную, светлую память о Евгении Викторовиче в своих сердцах.
Имя Евгения Викторовича Шовского навсегда вписано в историю города-героя Мурманска.

Глава муниципального образования город Мурманск Д.Д. Филиппов
Глава администрации города Мурманска А. И. Сысоев
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