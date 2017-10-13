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13.10.2017 18:10

Мурманский областной драматический театр приглашает северян на оперетту Имре Кальмана «Сильва»

16 октября в 19.00 Петербургский антрепризный театр «Петербургский Ангажемент» представит на сцене Мурманского областного драматического театра (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) спектакль-оперетту в двух действиях «Сильва».

Оперетта Имре Кальмана «Сильва» – трогательная история любви блестящего офицера-аристократа Эдвина и молодой певицы варьете Сильвы Вареску. По сюжету артистка варьете Сильва влюблена в молодого аристократа Эдвина, но брак между ними невозможен из-за социального неравенства. Отец Эдвина просватал за него юную графиню Стаси, и свадьба вот-вот состоится, но Стаси влюблена в юного графа Бони и с легкостью отказывается от навязанного замужества при первой же возможности. Счастье Сильвы и Эдвина зависит только от благословения родителей, и тут выясняется неожиданная подробность: оказывается, мать Эдвина тоже была артисткой варьете.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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