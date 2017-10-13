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13.10.2017 18:00

Заместитель прокурора области проведет выездной личный прием граждан в городе Оленегорске

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев17 октября 2017 года проведет выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры города Оленегорска.

Прием граждан состоится с 10.00 до 12.00 часов по адресу: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.4 (3 этаж).
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Прием будет осуществляться без предварительной записи.


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