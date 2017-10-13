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13.10.2017 15:20

Два предпринимателя привлечены к административной ответственности за нарушение закона о реализации продукции легкой промышленности

Прокуратурой г.Полярные Зори проведена проверка соблюдения законодательства при реализации на поднадзорной территории продукции легкой промышленности.

По результатам проверки прокурором г. Полярные Зори возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении двух предпринимателей, допустивших нарушения требований Техническогорегламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности", в части продажи женской и мужской одежды без маркировки и без сертификатов соответствия.
Арбитражным судом Мурманской области предприниматели привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ с наложением наказания в виде предупреждения.

Приговор не вступил в законную силу.

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