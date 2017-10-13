Прокуратурой Кольского района поддержано обвинение по делу, возбужденному по факту причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть человека

10.10.2017 Кольским районным судом вынесен приговор в отношении жителя поселка Туманный Кольского района Мурманской области, которым последний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, т.е. в совершении умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Судебным следствием установлено, что 10.06.2014 в период времени с 08 часов 00 минут до 16 часов 58 минут подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении одной из квартир в п.г.т. Туманный Кольского района Мурманской области, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к К., 28.12.1953 года рождения, имея умысел на причинение последнему тяжкого вреда здоровью, действуя осознанно, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желая их наступления, умышленно, со значительной силой нанёс потерпевшему К. не менее двух ударов руками в область головы, не менее одного удара ногой в область живота, не менее одного удара ногой в область груди.

Причиной смерти К. явилась тупая закрытая черепно-мозговая травма с правосторонней субдуральной гематомой, переломом костей носа, кровоподтеками в областях носа, лба, в окологлазничных областях, осложнившаяся прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью; между причинением этой травмы и наступлением смерти имеется прямая причинно-следственная связь.

Подсудимый в ходе судебного следствия вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

С учетом обстоятельств совершения преступления. Данных, характеризующих личность виновного и иных обстоятельств, судом назначено ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области