Мурманские школьники станут участниками всероссийской акции «День в музее для российских кадет»

17 октября в 15.30 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится всероссийская акция «День в музее для российских кадет».

В рамках мероприятия музейный сотрудник проведет для школьников экскурсию, которая познакомит ребят с историей Кольского полуострова с древнейших времен до событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В завершение экскурсии гости музея примут участие в краеведческой игре «Исторический квест». Разделившись на две команды, участники ответят на вопросы и найдут подсказки, закрепленные в разных залах экспозиции. Итогом квеста станет составление зашифрованной фразы.

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» школьники встретятся с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», которые расскажут им о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Мурмане. Ребята смогут самостоятельно изучить униформу, снаряжение и обмундирование советских воинов. Юные мурманчане также посетят экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики» и узнают о работе первой отечественной полярной научно-исследовательской дрейфующей станции.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области