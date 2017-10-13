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13.10.2017 16:40

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке пройдет День Кандалакшского заповедника

16 октября в 14.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, литературная гостиная, 4 этаж) пройдет День Кандалакшского заповедника, посвященный 85-летию образования заповедника и Году экологии.

Откроет встречу Ольга Алексеевна Вейсблюм, специалист отдела экологического просвещения заповедника. Она  познакомит мурманчан с удивительными заповедными уголками, расскажет об особенностях работы сотрудников особо охраняемых природных территорий, вся деятельность которых направлена на сохранение и воспроизводство уникальных представителей животного и растительного мира.
В  этот день посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения», на которой будут представлены фотографии пейзажей и животных Кандалакшского государственного природного заповедника. Для участников мероприятия состоится показ нового фильма телестудии «Леннаучфильм» «Озеро в море», съемки которого велись в течение нескольких лет на одном из островов Белого моря на территории Кандалакшского заповедника в естественной среде обитания птиц. Кинолента раскроет удивительные истории из жизни этих птиц и их ближайших соседей.
Юных читателей библиотека приглашает принять участие в мастер-классе, интеллектуальной игре и интерактивном кроссворде.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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