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13.10.2017 16:20

Инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций примут участие в Дне специалиста

16 октября в 10.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел педагогического общения) состоится День специалиста «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками и профилактика детского травматизма».

В мероприятии примут участие инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций - слушатели курсов повышения квалификации Института развития образования. Участники обменяются опытом работы по заданной теме, прослушают мини-лекцию специалиста Института развития образования Елены Татур, познакомятся с профессиональной литературой на выставке, подготовленной специалистами библиотеки, а также  узнают об услугах областной детско-юношеской библиотеки и проводимых мероприятиях.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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