В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует конкурс чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства?»

15 октября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) стартует областной конкурс чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства?», который приурочен к Году С.Я. Маршака и посвящен 130-летию со дня рождения поэта.

К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, их родители, дети младшего школьного возраста и специалисты образовательных учреждений. На конкурс принимаются видео с записью стихов Самуила Яковлевича Маршака. Заявки на участие принимаются с 15 октября по 15 ноября 2017 года.

Положение о проведении конкурса, заявка на участие размещены на официальном сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в разделе «Акции, проекты, марафоны».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области