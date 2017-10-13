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13.10.2017 15:40

Сегодня - Международный день по уменьшению опасности бедствий

Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября. И в этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Цель Дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий. Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух стремительно растет. По данным ООН, в 2004 году около 250 тысяч человек стали жертвами стихийных бедствий. Это в три раза больше аналогичного показателя 2003 года и почти в 10 раз больше, чем в 2002 году. Миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения риска бедствий. В 2014 году перемещенными лицами стали 19,3 миллиона человек. В среднем в результате стихийных бедствий погибает 184 человека в день. По прогнозам, из-за урбанизации и изменения климата на планете число жертв будет расти. В результате стихийных бедствий страны вынуждены сокращать средства, ассигнованные на программы по решению задач в области устойчивого развития. Необходимо отметить, что многие стихийные бедствия обусловлены изменением климата. Но миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения риска бедствий. Необходимо в срочном порядке укрепить потенциал на местах. В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, принятой в 2015 году, представлены конкретные пути уменьшения последствий бедствий любого характера и масштабов, включая бедствия, вызванные деятельностью человека. А в сам Международный день по уменьшению опасности бедствий ООН каждый год определяет тематику Дня. Так, в разные годы его темами были: «Уменьшение опасности для устойчивого развития горных районов», «Усвоение опыта борьбы с нынешними бедствиями для борьбы с будущими опасностями», «Деятельность по уменьшению опасности бедствий начинается со школы», «Безопасность больниц при стихийных бедствиях: снижение риска, защита больниц, спасение жизней», «Инвалиды — это самый большой неиспользованный резерв для тех, кто отвечает за подготовку к бедствиям во всем мире», «Стойкость во имя жизни», «Знания во имя жизни», «Дом, безопасный дом: повышение устойчивости к стихийным бедствиям, снижение числа перемещенных лиц» и другие.

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