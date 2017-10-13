Областной художественный музей приглашает юных мурманчан и их родителей на занятие «Семейные встречи»

15 октября в 13.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится мероприятие «Семейные встречи».

Детей и их родителей ждет познавательная интерактивная экскурсия по выставке «Красный. Живопись и народное декоративно-прикладное искусство из собрания Государственного Русского музея». Участники мероприятия узнают, как иконописцы добывали природные пигменты для красок, подберут ткань для крестьянского костюма, вслед за художником Ильёй Машковым составят композицию натюрморта и познакомятся с героиней картины Бориса Кустодиева «Купчиха с зеркалом». На мастер-классе «Северная берегиня» каждый сможет изготовить текстильную куклу-оберег.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области