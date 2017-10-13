В Североморске сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту угрозы убийством

В полицию города несколько недель назад поступило сообщение от очевидцев о том, что в вечернее время в подъезде по улице Кортика происходит ссора между двумя мужчинами.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчины выясняют отношения на лестничной площадке. Житель Североморска 1992 года рождения сделал замечание своему соседу о том, что в его квартире шумно. Сосед, вооружившись ножом и травматическим пистолетом, вышел в подъезд, чтобы запугать мужчину, угрожая при этом ему физической расправой. В подтверждение своих намерений житель Североморска 1989 года рождения нанес один удар рукояткой пистолета по голове 25-летнего потерпевшего.

По факту была проведена процессуальная проверка, получено заключение судмедэксперта о возможном вреде здоровью, причиненном в результате удара потерпевшему по голове пистолетом.

После установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной в отношении ранее не судимого безработного 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)