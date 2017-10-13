Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.10.2017 14:40

В Североморске сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту угрозы убийством

В полицию города несколько недель назад поступило сообщение от очевидцев о том, что в вечернее время в подъезде по улице Кортика происходит ссора между двумя мужчинами.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчины выясняют отношения на лестничной площадке. Житель Североморска 1992 года рождения сделал замечание своему соседу о том, что в его квартире шумно. Сосед, вооружившись ножом и травматическим пистолетом, вышел в подъезд, чтобы запугать мужчину, угрожая при этом ему физической расправой. В подтверждение своих намерений житель Североморска 1989 года рождения нанес один удар рукояткой пистолета по голове 25-летнего потерпевшего.
По факту была проведена процессуальная проверка, получено заключение судмедэксперта о возможном вреде здоровью, причиненном в результате удара потерпевшему по голове пистолетом.
После установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной в отношении ранее не судимого безработного 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.69
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.