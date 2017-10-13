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13.10.2017 13:20

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности в размере более 129 тысяч рублей в пользу топливно-энергетической компании.

В рамках исполнительного производства судебным приставом был осуществлен выход по месту жительства должника с целью наложения ареста на его имущество. В результате арестованы 4 предмета мебели на общую сумму 23 тысячи рублей и оставлены на ответственное хранение должнику, который во время ареста гладил свою собаку, пытаясь ей что-то объяснить про свои долги... Он очень просил не арестовывать диван – любимое место отдыха его питомца. Судебным приставом были разъяснены порядок обжалования и сроки для самостоятельной и принудительной реализации.
Через 2 дня мужчина, бережно держа на руках собачку, оплатил всю задолженность в полном объеме. Арест с имущества снят, исполнительное производство окончено.
Благодаря заботе своего хозяина четвероногий друг будет спокойно отдыхать на любимом диване!

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области 
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