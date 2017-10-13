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13.10.2017 13:00

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для учреждений культуры

14 сентября 2017 года стартовал Всероссийский конкурс авторских проектов «Слово менеджерам культуры». Тема конкурса – «Авторские проекты учреждений культуры».

 
Конкурс «Слово менеджерам культуры» проходит с 2011 года. Его организатор – журнал "Справочник руководителя учреждения культуры". 
Главная цель конкурса – поддержка культурных инициатив российских учреждений культуры. 
К участию приглашаются государственные и муниципальные учреждения культуры всех типов и видов, а также структурные подразделения организаций, ведущие деятельность в сфере культуры. 
В конкурсе будут оцениваться проекты, реализованные в 2016 году или реализуемые в настоящее время. 
Лауреаты и победитель выбираются в ходе открытого голосования на сайте www.konkurs.cultmanager.ru.
10 лучших участников получат ценные подарки, а победитель главный приз – 50 тысяч рублей. Все участники награждаются дипломами и грамотами.
Подробнее об условиях участия и этапах смотрите в Положении о конкурсе.
Кредо конкурса остается прежним: «профессионалы оценивают профессионалов», а редакция журнала предоставляет открытую площадку для диалога, следит за честностью голосования и подводит итоги.


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