Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для учреждений культуры

14 сентября 2017 года стартовал Всероссийский конкурс авторских проектов «Слово менеджерам культуры». Тема конкурса – «Авторские проекты учреждений культуры».



Конкурс «Слово менеджерам культуры» проходит с 2011 года. Его организатор – журнал "Справочник руководителя учреждения культуры".

Главная цель конкурса – поддержка культурных инициатив российских учреждений культуры.

К участию приглашаются государственные и муниципальные учреждения культуры всех типов и видов, а также структурные подразделения организаций, ведущие деятельность в сфере культуры.

В конкурсе будут оцениваться проекты, реализованные в 2016 году или реализуемые в настоящее время.

Лауреаты и победитель выбираются в ходе открытого голосования на сайте www.konkurs.cultmanager.ru.

10 лучших участников получат ценные подарки, а победитель главный приз – 50 тысяч рублей. Все участники награждаются дипломами и грамотами.

Подробнее об условиях участия и этапах смотрите в Положении о конкурсе.

Кредо конкурса остается прежним: «профессионалы оценивают профессионалов», а редакция журнала предоставляет открытую площадку для диалога, следит за честностью голосования и подводит итоги.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области