Мурманская областная филармония приглашает на концерт всех любителей творчества Стиви Уандера

15 октября в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, концертный зал) состоится концерт «Джазовые портреты Стиви Уандера».

В исполнении квартета Олега Бутмана прозвучат известные хиты американского соул-певца, композитора и пианиста Стиви Уандера. Зрители услышат любимые песни «I just call to say I love you» , «Isn't she lovely», «Too High», «Smile please», «Vision», «Too shy to say», «Supperstition», «Sir Duke», «Overjoyed», «I can’t help it» и другие.

Состав квартета:

Олег Бутман (барабаны);

Наталья Смирнова-Бутман (вокал, рояль);

Павел Протасов – контрабас;

Павел Скорняков – саксофон.

