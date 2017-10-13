Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.10.2017 12:20

Молодые поэты Кольского Заполярья представят Мурманскую область в финале Межвузовского всероссийского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилева

В Мурманске прошел VII Фестиваль-форум ;поэзии, поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй», который является региональным этапом Межвузовского всероссийского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилева.

Фестиваль традиционно собирает лучших молодых поэтов и прозаиков нашей области и других регионов Северо-Запада. Для них состоялись мастер-классы и семинары по литературному творчеству от членов жюри, в состав которого вместе с поэтом, прозаиком и членом Союза писателей России Алексеем Витаковым вошли заполярные писатели и поэты Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Вадимир Трусов, а также Игорь Панасенко и Дарья Высоцкая. Гостями фестиваля стали мончегорские поэты Григорий Сыпко и Виталий Коротаевский, мурманский автор-исполнитель Елена Фомина. С интересными семинарами выступили специалист по ораторскому искусству Владислав Кликунов, а также эксперт–филолог Анна Терехова.
Заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников, торжественно открывая фестиваль, отметил, что литературная работа требует огромной отдачи от автора, но при этом является очень важной и востребованной людьми.
Начинающие поэты и прозаики показали хорошее владение словом и большой творческий потенциал. Членами жюри была отмечена экспрессия, откровенность, свежее поэтическое дыхание в стихах Павла Сурнова и Ольги Стукаловой, мягкий лиризм и поэтические находки Алексея Павлова, интереснейшее развитие фабулы рассказов Юлии Боднарюк, новизна и творческого материала Людмилы Крымовой. Именно эти участники стали лауреатами фестиваля. Вместе с ними права посетить финал всероссийского форума в Переделкино, который состоится 4-6 ноября, удостоили также прозаика Владимира Белошеева и поэта Павла Быченкова. Финальный концерт с участием лауреатов и членов жюри во главе с Алексеем Витаковым прошел в мурманском арт-кафе «Пряности».
Фестиваль проводился при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и областного отделения Союза писателей России.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.69
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.