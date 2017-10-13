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13.10.2017 12:00

Сотрудник УФСИН удостоен высокого звания «Мастер спорта России международного класса»

В окрестностях города Апатиты прошёл Чемпионат и Первенство Мурманской области, а также Первенство города Апатиты по авиамодельному спорту в классе моделей F и S.

В общей сложности в соревнованиях приняло участие 54 спортсмена из разных городов Мурманской области.
В Чемпионате Мурманской области в классе моделей F победителем стал экипаж в составе Владимира Егошина и сотрудника апатитского следственного изолятора №2 Сергея Иванова.
Во время церемонии награждения глава администрации города Апатиты Николай Бова вручил Сергею Иванову также удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России международного класса».
Это высокое спортивное звание присвоено Сергею Иванову Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 мая 2017г № 61 нг за ряд высоких результатов, показанных им на престижных международных соревнованиях.
По словам Сергея Иванова, авиамоделизм – это синтез спорта и технического творчества. Только с первого взгляда непосвящённым может показаться, что малая авиация - игра, а модели - лишь игрушки. Помимо непосредственного участия в тренировках и соревнованиях, Сергей Иванов немало личного времени тратит на воспитание подрастающего поколения, возглавляя авиамодельный кружок в апатитском Центре юных техников. Наставнику всегда приятно, когда удаётся научить своих воспитанников делать своими руками сложные технические вещи. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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