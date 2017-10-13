В Карелии неравнодушные рыбаки спасли двух тонущих в озере медвежат

Елена Ястребова.



Необычная операция по спасению утопающих животных прошла на Выгозере в Карелии. В соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин приходят на выручку медвежатам. Они ловили рыбу, как вдруг увидели двух мишуток, переплывающих озеро со своей мамой-медведицей. Один из малышей сильно отстал и силы постепенно покидали его. Неравнодушные рыбаки подплыли к мохнатому. Он отчаянно цеплялся за борт лодки, моля людей о помощи. Рыбаки вытащили обессиленного косолапого из воды. Второго пришлось транспортировать до берега при помощи сачка. Маленькие медвежата благополучно добрались до берега, где их ждала обеспокоенная мать.