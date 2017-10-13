Плановые отключения в Мурманске на 13 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 октября.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 14.00 ул. Свердлова, 8 корп. 3

10.00 – 18.00 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/20

ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24А, 26



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 Театральный бульвар, 6, 7, 11

ул. Гагарина, 31

ул. Миронова, 13



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Свердлова, 2 корп.1

11.00 – 14.00 пр. Кольский, 173



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/



