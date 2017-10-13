Плановые отключения в Мурманске на 13 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 октября.
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 14.00 ул. Свердлова, 8 корп. 3
10.00 – 18.00 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/20
ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24А, 26
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 Театральный бульвар, 6, 7, 11
ул. Гагарина, 31
ул. Миронова, 13
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Свердлова, 2 корп.1
11.00 – 14.00 пр. Кольский, 173
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
/Администрация города Мурманска/