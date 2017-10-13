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13.10.2017 08:40

День открытых дверей в Управлении областной Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Андрей Зайцев.

Мурманские школьники, завтрашние абитуриенты побывали на экскурсии. Сами инспекторы называют такие встречи "трогательными". "Трогать" не запрещается. Машины постовой службы, экипировка, снаряжение, спецоборудование - всё это в прямом доступе для будущих инспекторов ГИБДД.
Заместитель командира отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по г. Мурманску Денис Болобин: "В первую очередь молодые люди и девушки должны понимать, что они идут не на работу, а устраиваются на службу. То есть дают присягу, у них есть уже определённые обязательства перед гражданами, которым они эту присягу дают. Сотрудник Госавтоинспекции должен быть вежливым, обладать навыками и знаниями юридическими, чтобы правильно толковать и объяснять гражданам соблюдение необходимых норм и правил дорожного движения".


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