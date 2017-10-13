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13.10.2017 08:30

В исполкоме регионального отделения "Единой России" прошло первое расширенное заседание Общественного совета по партийному проекту "Театры — детям"

Илья Комлев.

От Мурманской области в нем участвует Театр кукол. Учреждение уже направило в министерство культуры России заявку на софинансирование творческой деятельности. Ожидается, что субсидии федерального и регионального бюджетов до конца года составят около 1 миллиона рублей. На эти средства театр подготовит две новых постановки. Одна из них - для совсем маленьких северян, младше 4 лет.

Региональный координатор проекта всероссийской политической партии "Единая Россия" "Театры — детям", депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов: "Выделяются определенные денежные средства. И театр, которому они выделяются, может потратить их либо на техническое оснащение - любое. Выбор очень широкий на что их можно потратить. Либо на финансирование новых постановок. В данном случае, театр сделал выбор в пользу финансирования новых постановок, поскольку на них всегда не хватает денег".
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