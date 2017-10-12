В центре внимания медицина и социальная сфера Заполярья. Итоги рабочий поездки в регион Полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова

Сегодня в регионе с рабочим визитом находится Полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В центре внимания - целый спектр вопросов, но особое - к медицине.

Областная больница. Отделение рентген-хирургических методов диагностики. Загруженность сложнейшего медицинского оборудования очень высокая. Работает единственный ангиограф, второй - выведен из эксплуатации. Для покупки нового, а также 13-ти наркозно-дыхательных аппаратов регион рассчитывает получить средства резервного президентского фонда. Все необходимые документы подготовлены, одобрение заявки на уровне Полпредства получено. В свою очередь в областном бюджете заложены деньги на реконструкцию помещения для ангиографа. Николай Цуканов потребовал уделить этому аспекту особое внимание.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Какой-то монтаж, наверное, нужен. Наверное, здесь направляющие другие будут. Я уверен, что вы найдете деньги на эти цели, но только надо синхронизировать приобретение, поставку, ремонт - одновременно, если требуется какой-то ремонт".

Николай Цуканов лично осмотрел отделения областного онкологического диспансера, в том числе радиологическое. Там продолжается ремонт помещений под палаты и гамма-терапевтическое оборудование.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Поручите заму по строительству, чтобы ещё раз проверил проектную документацию, высоту проёмов, ширину коридоров, материалы, чтобы мы, тратя государственные деньги, не получили лечебное учреждение советской эпохи".

Оценивая доступность врачебной помощи на каждом этапе, полпред ознакомился и с работой регистратуры, назвав её "сильно устаревшей". Это относится не только к внешнему виду, но и системе записи на приём.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Человек к вам пришел. Я пришел. Что я должен вам показать? Направление? На бумажном носителе?"

Впрочем, под современные стандарты регистратуру обещают подвести у же в конце этого года. А вот о доступности и жалобах на долгое ожидание процедур состоялся отдельный разговор, его инициировали сами пациенты.

Блиц: "Месяца полтора уже стою. Пока здесь гинеколог не дала направление... - Значит проблема есть такая. Где у нас министр здравоохранения? - Это не нормально, когда полтора месяца в случае диагностирования онкологии, человек ждёт томографию - подтверждение. Это не нормально".

Цуканов потребовал от регионального министра здравоохранения взять случай долгого ожидания компьютерной томографии под личный контроль. Особенности организации данного вида высокотехнологичной диагностики он обсудил и с руководителем учреждения, предложил в частности, рассмотреть возможность перевода работы отделения в круглосуточный режим. Аргументы главного врача о высокой загруженности специалистов полпред посчитал неубедительными.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Дмитрий Александрович, вот для вас это специалисты, а для той женщины - это вопрос жизни или смерти. Вы меряете специалистами, а она днями и возможностью жить, и быть здоровой. Поэтому надо посмотреть, если есть такой опыт, а он есть, когда загруженность высокотехнологичного оборудования. Оно должно постоянно работать - круглосуточно, если есть такая необходимость. Люди будут приезжать, только надо поменять систему работы лечебного учреждения".

Внимание к вопросам оказания помощи онкобольным неслучайно. На встрече с главой региона полпред спросил главу региона о судьбе Дарьи Стариковой, которая обратилась на прямую линию к Президенту.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я встречалась с Дашей, мы многие вещи с ней обсуждали, постоянно находимся в контакте с ее семьей – тетей, дочкой. Надеемся, что скоро Даша вернется домой. Мы будем и дальше оказывать ей всю необходимую помощь для того, чтобы она чувствовала нашу заботу"

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Давайте вместе обратимся на имя Президента. Тем более было поручение как раз разобраться с онкологическими заболеваниями Мурманска. Это крайне важно, ваш медицинский центр – это единственный центр, который находится целиком и полностью в Арктической зоне. Конечно, он должен быть современный".

Ведущей темой совещания в правительстве тоже стало здравоохранение. Одобрение полпреда вызвала программа "Арктический доктор", которая должна помочь решить проблему дефицита врачебных кадров. Суть: на 5 лет заключать контракты с выпускниками вузов, поддерживая их материально.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Первая выплата должна быть осуществлена в первый год - условно 500 тысяч по прибытию, 500 тысяч по истечению первого года. И второй миллион по истечению 5-летнего срока пребывания. За это время человек адаптируется, заведет семью, привыкнет к окружающей среде. И мы решим проблему с дефицитом кадров, и человек уже вольется в нашу северную семью. Но, безусловно, одному региону такую программу не потянуть".

Но медицина - не единственная тема. Полпред заострил внимание Марины Ковтун на отдельных вопросах социально-экономического развития области, выполнении "майских указов", ремонте муниципальных дорог, мониторинге Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Трава по пояс в центре города - это не очень хорошо, здесь денег больших не нужно. Конечно, тротуаров, дома, которые стоят - ветхие - должны быть снесены по программе переселения их ветхого и аварийного жилья - тоже стоят - до сих пор не снесены. Бараки стоят тоже. Нужно на это обратить внимание".

Особый акцент сделан на работе с обращениями граждан в приёмную Президента. Примеры: проблема электрообогрева и несанкционированные свалки. Марина Ковтун заверила, что все вопросы, поднятые северянами, будут взяты на особый контроль.



Владимир Костров, Елена Белкина.