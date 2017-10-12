65 оттенков позитива. Программа интеграции в городскую среду Мурманска - торгового порта

Андрей Зайцев.

Программа Мурманского морского торгового порта по интеграции в современную городскую среду в действии. На самом деле, за такой серьёзной формулировкой проекта одного из ведущих предприятий областного центра скрываются исключительно яркие цвета, позитив и хорошее настроение.

Если буквально воспринимать слова классика, то это как раз тот самый случай. "Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана". Мурманский морской торговый порт реализует свои творческие планы.

Порядка 500 квадратных метров - размах творчества мурманских художников. На выполнение заказа - десять дней. Условия задачи восприняли, как вызов.

Представитель творческого объединения "Разум" Даниил Линкевич: "Я сначала думал, неужели это и правда всё будет. Потому что и сроки маленькие, и площадь большая. И все графити-художники, что такой многоцветный рисунок за такое время воплотить не очень легко".

Подпорная стенка - технологический элемент портового хозяйства. Теперь это элемент искусства. Здесь и Алёша, и северное сияние, и пожелание успеха сборной России по футболу. Не менее яркая палитра и за бетонным ограждением. Первые 3 портальных крана получили дополнительное освещение в прошлом году. Теперь их 13.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Суровые докеры - это же они только суровые, когда на кранах, когда выполняют свою тяжелейшую функцию в условиях природы северного Заполярья. А в целом - они обычные люди, которым свойственны обычные человеческие чувства".

Красный, синий и зелёный создают 65 оттенков цветовой гаммы в 10 различных режимах. На каждом кране - 32 прожектора. Для подрядчика - такой опыт работы - первый. С множеством нюансов.

Представитель светотехнической компании-подрядчика (г. Екатеринбург) Павел Половников: "Оборудование нужно установить так, чтобы оно не мешало ни докерам, ни обслуживающему персоналу. В то же время оно должно светить".

Напротив порта дом №18 на улице Привокзальная тоже заиграл новыми цветами. Обновлённые лоджии и балконы выделяют здание из общей серой стены девятиэтажек благодаря инициативе портовиков.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мероприятия, которые они провели делают наш город ярче, красивее, комфортнее, удобнее. Я думаю, что другие предприятия нашего города могли бы последовать примеру и тоже поучаствовать в благоустройстве нашего любимого города".

Зная принцип последовательности воплощения своих замыслов в жизнь, можно не сомневаться, что торговый порт ещё не раз удивит и порадует мурманчан и гостей города новыми проектами, продолжая идти по пути интеграции в современную городскую среду.