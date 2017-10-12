"Они были первыми". Мы продолжаем рубрику "На встречу юбилею Мурманской студии телевидения". Сегодня расскажем о профессионале звукорежиссуры - Елене Константиновне Асташиной

Елена Сивонен.

"Они были первыми". К юбилею студии - сегодня рассказ о мастере звука - Елене Константиновне Асташиной.

Программа в фильмотеке ГТРК "Мурман" - "Они были первыми", - и про Елену Константиновну Асташину - тоже. Порог студии переступила летом 1958. В бригаду тех, кто стоял у истоков, вошла звукорежиссером. Хотя работала и "в кадре". Среди уникальных снимков - этот. С диктором Тулупниковым - в прямом эфире.

Ветеран Мурманской студии телевидения Елена Константиновна Асташина: "У нас поднимается гордость, когда мы видим вашу вышку, мы ждем ваших передач!!!" Клянусь, вот такие вот письма были".

И всё-таки - звук. Ему отдала четверть века. Навсегда вписав свою фамилию в исторические, теперь уже, очерки: "Мурманск круглый год", "Катерники североморцы", "Хибинская баллада". Синхронных камер тогда не было. Снимали "немое" кино. На каждое - подбирали шумы. Звук монтировали.

Ветеран Мурманской студии телевидения Елена Константиновна Асташина: "Звук - это второе дело на телевидении, изображение и звук. Без звука никак. Я помню эти кадры, где взрывается каскад, и там три взрыва. И надо же было все шумы собрать, соединить, смонтировать, сделать вот такой взрыв".

Еще одна фотография из личного архива. На работу, по сугробам, в валенках. Машине было не проехать. Пешком - с инструментами в руках - ходили и оркестранты. В студии давали концерты. Как сказали бы мы сегодня, он-лайн. На предложение - вновь - попасть на сопку, Елена Константиновна не раздумывает. В родном доме спустя 20 лет. Сразу - в звукоцех, интересно, как сейчас озвучивают, и на пульт, где теперь всё - в цифре.

Звукорежиссер ГТРК "Мурман" Елена Молоткова:"Принцип тот же, Елена Константиновна, всё, что делали вы, ничего не поменялось, по команде режиссера вы работает".

Для Елены Молотковой - Асташина - учитель. Ей - большое спасибо и низкий поклон. Объятия сегодня - нескончаемые. Елену Константиновну на сопке помнят и ценят. С 1983 по 1998 - начальник производственного отдела. Тогда под ее - строгим, но справедливым руководством, под ее крылом, и звукорежиссеры, и художники, и операторы.

Она помнит тех, кто были первыми... Она воспитала и следующие поколения. Привила молодым специалистам - любовь к делу, которому сама посвятила жизнь. Она - в сердцах коллег по цеху, и её сердце, большая его часть, на сопке Варничной, на Мурманской студии телевидения.

Ветеран Мурманской студии телевидения Елена Константиновна Асташина: "Сегодня хотелось бы сказать: "Спасибо!", тем, кого уже нет с нами, и тот, кто еще верен нашему делу, которое мы начинали в 1957 году, за верность и преданность телевизионному делу на Мурмане".