Коммунальщики готовят Мурманск к зимнему сезону. Мониторинг смены настроения капризной погоды - постоянный. Техника - всегда наготове

Наталия Бурдина.

Мурманск готовится к зиме. Коммунальщики очищают дождевые колодцы. Выполняют санитарную обрезку кустарников и деревьев. Убирают с дорог и тротуаров опавшую листву. Накануне такие работы проводили на проспекте Ленина. Первые заморозки уже навещали. Дорожники сработали оперативно. Тонкую корку льда нейтрализовали песком. Запасы на сезон обеспечены. "Управление дорожного хозяйства" закупило 21 тысячу тонн песка и еще 6 тонн соли. Мониторинг смены настроения капризной погоды - постоянный. Техника - всегда наготове.

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Переоборудуется техника на предприятии. В связи с первыми заморозками у нас уже - из комбинированных дорожных машин переоборудовано - 7 единиц, на сегодняшний день, работы продолжаются. Самосвалы, которые мы сейчас видим, участвуют, кроме сбора листвы, в ближайшую неделю будут переоборудованы вкладышами для пескоразбрасывателей, чтобы в зимний период обезопасить город от скольжения".





