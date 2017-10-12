Состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

Андрей Зайцев.

Сегодня в Мурманске с рабочим визитом полномочный представитель Президента России в Северо-Западном Федеральном округе Николай Цуканов. На встрече с губернатором он отметил качество дороги от аэропорта до Мурманска и пожелал, чтобы все дороги и региональные, и муниципальные соответствовали данному стандарту. Предложил обсудить действующее положение социально-экономической ситуации в области. В частности касательно обращений северян, которые поступили в приёмную главы государства. В центре внимания ЖКХ, рост цен на продукты, несанкционированные мусорные свалки, медицина. Полпред отметил, что по уровню выявления онкозаболеваний на Северо-Западе страны, Мурманская область в числе лучших. И всё же смертность остаётся высокой. Одна из причин, по словам губернатора, нехватка оборудования. Программы работают, средства выделяются, но нужно больше.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хотелось бы обратиться к вам, Николай Николаевич, за поддержкой. С тем, чтобы мы могли ускорить процессы, которые мы уже начали. Процессы реорганизации, процессы ремонтов и установки нового оборудования. Если бы нам была оказана помощь из федерального бюджета, то мы бы могли вдвое сократить сроки реализации тех проектов, которые мы для себя запланировали".

Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном Федеральном округе Николай Цуканов: "Регионам крайне сложно самостоятельно привести в порядок онкологические диспансеры, приобретя оборудование. Давайте так, я в этой части готов вас поддержать, давайте вместе обратимся на имя президента, тем более было поручение - разобраться с онкологическими заболеваниями Мурманска. Потому что это очень важный вопрос. Ваш медицинский центр - это единственный центр, который находится целиком и полностью в арктической зоне. Конечно, он должен быть современным".





