Полпред Президента в СЗФО проверил работу медицинских учреждений Мурманской области

Владимир Костров.

Николай Цуканов лично осмотрел отделения областного онкологического диспансера, в том числе радиологическое. Кроме того ознакомился с регистратурой диспансера, назвав её "сильно устаревшей". Это относится не только к внешнему виду, но и системе записи на приём. О доступности и жалобах на долгое ожидание процедур состоялся отдельный разговор, его инициировали сами пациенты.

Блиц: "Месяца полтора уже стою. Пока здесь гинеколог не направила. - Значит проблема есть такая. Где у нас министр здравоохранения? - В случае онкологии необходимо подтвердить или опровергнуть - и полтора месяца?! В случае онкологии это смертный приговор может быть. - это не нормально когда полтора месяца в случае диагностирования онкологии человек ждёт томографию - подтверждение. Это не нормально".

Длительное ожидание компьютерной томографии Цуканов потребовал взять под личный контроль регионального министра здравоохранения. Особенности организации этого вида высокотехнологичной диагностики он обсудил и с руководителем учреждения, - предложил, в частности, рассмотреть возможность перевода работы отделения в круглосуточный режим. Аргументы главного врача о высокой загруженности специалистов полпред не посчитал убедительными.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Дмитрий Александрович. Вот для вас это специалисты, а для той женщины - это вопрос жизни или смерти. Вы меряете специалистами, а она днями и возможностью жить и быть здоровой. Поэтому надо посмотреть, если есть такой опыт, а он есть, когда загруженность высокотехнологичного оборудования. Оно должно постоянно работать - круглосуточно, если есть такая необходимость. Люди будут приезжать, только надо поменять систему работы лечебного учреждения".

Областная больница. Отделение рентген-хирургических методов диагностики. Загруженность сложнейшего медицинского оборудования очень высокая. Не хватает ангиографов. Для покупки нового прибора, а также 13-ти наркозно-дыхательных аппаратов Мурманская область рассчитывает получить средства резервного фонда президента России. Все необходимые документы подготовлены, одобрение заявки на уровне Полпредства получено. В свою очередь в областном бюджете заложены деньги на реконструкцию спецоборудования, - Николай Цуканов потребовал уделить этому аспекту особое внимание.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Какой-то монтаж, наверное, нужен, наверное, здесь направляющие другие будут. Я уверен, что вы найдете деньги на эти цели, но только надо синхронизировать приобретение, поставку и ремонт одновременно, если требуется какой-то ремонт".