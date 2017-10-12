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12.10.2017 16:35

В областном ДК Кирова состоялась встреча с норвежской писательницей, журналисткой Трюде Тейге

Елена Сивонен.

Продолжаем дневник российско-норвежского регионального форума. Еще одна культурная его страница. Сегодня в областном ДК Кирова - встреча с мурманчанами Трюде Тейге. Писатель. Журналист. 25 лет работала в крупных норвежских телекомпаниях. Ведущая новостей, дебатов, ток-шоу и сегодня, но уже как фрилансер. Ставка все-таки на авторскую деятельность. Из-под ее пера вышли 5 детективных и 3 исторических романа. База произведений - собственный опыт. Либо истории друзей, знакомых. Но в основе, и это ключевое, всегда - правда. Писательский дебют был в 2002. Успешный. Сегодня Трюде Тейге презентовала как раз свою самую первую книгу и первую, переведенную на русский язык, пока, кстати, единственную, - "Девушка, переставшая говорить".
Журналист, писатель (Норвегия) Трюде Тейге: "Все мои произведения основаны на одной или нескольких правдивых историях, которые когда-то в свое время имели место быть. Это мой опыт, мои знания. События, которые происходили в пору моей молодости. В частности, если говорить об этой книге, она на религиозную тему. Был такой мрачный период, когда священники из религиозного сообщества совершали насилие над молодыми девушками. Пока только один детектив переведен на русский язык, но я надеюсь, что мой агент в скором времени сможет осуществить перевод большего количества книг. Я слышала, есть большой интерес".
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