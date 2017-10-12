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12.10.2017 16:15

"Сильная экономика - процветающая Россия!" Мурманчане написали экономический диктант

Анастасия Русинова.

Мурманчане написали экономический диктант. Регион присоединился к Всероссийской акции, инициатором которой стало Вольное экономическое общество России. Оценить и, возможно, повысить уровень экономической грамотности населения - главная цель проекта. В актовом зале арктического университета собрались старшеклассники, студенты вузов и сузов, преподаватели. Участником диктанта мог стать любой человек, владеющий русским языком, в том числе бизнесмены, политики, экономисты.
Первый заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак: "Сегодня не знать экономические закономерность - немыслимо. Мы должны понимать, в каком мире мы живем. какие сигналы нам подает рынок, делать правильный для себя выбор, я уже не говорю о тех, кто работает непосредственно в бизнесе или бюджете".
"Сильная экономика - процветающая Россия!" - это тема диктанта, форма - тестовые задания. Участники должны были ответить на 25 вопросов. Основные принципы экономики, исторические факты и  разработки ученых. Ответы предполагают глубокие и уверенные знания. Результаты экономического диктанта станут известны в конце октября. Они будут опубликованы на сайте Вольного экономического общества России.
Преподаватель кафедры экономики и управления МАГУ Валентина Азарова: "Те, кто участвуют в диктанте - это абсолютно анонимно, присваивается шифр. Только они узнают на сайте свои результаты. В дальнейшем вольное экономическое общество как-то их поощрит или пригласит на форум в Москву".


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