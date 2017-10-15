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15.10.2017 16:00

В Центре психологической помощи молодежи состоится обучающий тренинг «Мой несносный босс»

18 октября в 18.00 в Центре психологической помощи молодежи по адресу: пер. Якорный, д. 10, пройдет обучающий тренинг «Мой несносный босс» (Далее - Тренинг).

Главная тема Тренинга - успешное взаимодействие в трудовом коллективе и знакомство с методами снятия эмоционального напряжения на рабочем месте. В ходе тренинга будут рассмотрены такие вопросы, как стратегия взаимодействия в рабочем коллективе для повышения эффективности трудовой деятельности, стратегия продвижения по карьерной лестнице и создание психологически комфортной атмосферы на работе.

Участники Тренинга узнают и отработают на практике способы противостояния манипуляциям со стороны коллег и руководства, методы отстаивания своих прав и границ в общении, навыки уверенного поведения при взаимодействии с окружающими.

В данном мероприятии могут принять участие студенты и рабочая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

Социально-психологический климат организации влияет на производительность труда работников. Освоение сотрудниками навыков эффективного общения положительного влияет на общий результат деятельности.

/МАУ МП "Объединение молодежных центров"/
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