В Центре психологической помощи молодежи состоится обучающий тренинг «Мой несносный босс»

18 октября в 18.00 в Центре психологической помощи молодежи по адресу: пер. Якорный, д. 10, пройдет обучающий тренинг «Мой несносный босс» (Далее - Тренинг).



Главная тема Тренинга - успешное взаимодействие в трудовом коллективе и знакомство с методами снятия эмоционального напряжения на рабочем месте. В ходе тренинга будут рассмотрены такие вопросы, как стратегия взаимодействия в рабочем коллективе для повышения эффективности трудовой деятельности, стратегия продвижения по карьерной лестнице и создание психологически комфортной атмосферы на работе.



Участники Тренинга узнают и отработают на практике способы противостояния манипуляциям со стороны коллег и руководства, методы отстаивания своих прав и границ в общении, навыки уверенного поведения при взаимодействии с окружающими.



В данном мероприятии могут принять участие студенты и рабочая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.



Социально-психологический климат организации влияет на производительность труда работников. Освоение сотрудниками навыков эффективного общения положительного влияет на общий результат деятельности.



/МАУ МП "Объединение молодежных центров"/