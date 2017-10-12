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12.10.2017 16:30

В адрес центров социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 27 млн руб.

Предоставление регионального

материнского (семейного) капитала

6 066 658,35

Выплата единовременного пособия

при поступлении ребенка в 1 класс

920 760,00

Выплата единовременного пособия при рождении

одновременно двух и более детей

53 544,00

Единовременное пособие семейным парам,

прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет

225 000,00

Оказание материальной помощи пенсионерам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

100 000,00

Оказание материальной помощи инвалидам, семьям,

имеющим инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

100 000,00

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

20 100 000,00



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