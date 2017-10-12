В адрес центров социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 27 млн руб.
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Предоставление регионального
материнского (семейного) капитала
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6 066 658,35
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Выплата единовременного пособия
при поступлении ребенка в 1 класс
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920 760,00
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Выплата единовременного пособия при рождении
одновременно двух и более детей
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53 544,00
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Единовременное пособие семейным парам,
прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет
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225 000,00
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Оказание материальной помощи пенсионерам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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100 000,00
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Оказание материальной помощи инвалидам, семьям,
имеющим инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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100 000,00
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Выплата региональной социальной доплаты к пенсии
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20 100 000,00