«Россия молодая». В Мончегорске - конкурс молодых исполнителей патриотической песни

22 октября в Мончегорском городском Центре культуры (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 30) пройдет областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ансамбли, трио, дуэты и солисты эстрадного жанра культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования Мурманской области представят номера в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал».

В 13.00 начнутся конкурсные прослушивания вокалистов, а в 17.30 состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения.

По результатам выступлений победителям вручаются дипломы I, II, III степени и Гран-при конкурса.

Мероприятие направлено на расширение и обогащение репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов, а также на поддержку и развитие молодежного творчества в области вокального искусства.



Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-75-35



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/





