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15.10.2017 13:00

"Мой папа – лучший!" Укрепление статуса отца в семье и обществе - основная цель конкурса в областной "Кировке"

21 октября в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) пройдет областной конкурс «Мой папа – лучший!»
В соревновании примут участие главы семей из городов Мурманск, Кола, Мончегорск, поселков Мурмаши, Ревда и Молочный.
Конкурсантам предстоит подготовить визитную карточку «Папа может все!», которая позволит зрителям, членам жюри и соперникам поближе познакомиться с участником. Своими творческими способностями главы семей удивят гостей мероприятия во время этапа «Талант-шоу», а в конкурсе-дефиле «Семья СуперГероя» продемонстрируют костюмы и аксессуары в соответствии с заданной темой.
Мероприятие направлено на укрепление статуса отца в семье и обществе, создание положительного образа мужчины, ответственного за семью, а также выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями.

    
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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