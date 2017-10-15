"Мой папа – лучший!" Укрепление статуса отца в семье и обществе - основная цель конкурса в областной "Кировке"

21 октября в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) пройдет областной конкурс «Мой папа – лучший!»

В соревновании примут участие главы семей из городов Мурманск, Кола, Мончегорск, поселков Мурмаши, Ревда и Молочный.

Конкурсантам предстоит подготовить визитную карточку «Папа может все!», которая позволит зрителям, членам жюри и соперникам поближе познакомиться с участником. Своими творческими способностями главы семей удивят гостей мероприятия во время этапа «Талант-шоу», а в конкурсе-дефиле «Семья СуперГероя» продемонстрируют костюмы и аксессуары в соответствии с заданной темой.

Мероприятие направлено на укрепление статуса отца в семье и обществе, создание положительного образа мужчины, ответственного за семью, а также выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями.





Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/



