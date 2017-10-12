В УФССП России по Мурманской области подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы Управления за 9 месяцев 2017 года.
В совещании принимали участие: руководство и начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов Управления.
В ходе совещания были рассмотрены следующие вопросы:
- об итогах работы Управления за 9 месяцев 2017 года по основным направлениям деятельности;
- о состоянии работы структурных подразделений Управления по расследованию преступлений по отдельным составам преступлений подследственности ФССП России;
- об организации работы в Управлении и структурных подразделениях
Управления по регистрации исполнительных документов;
- о состоянии дисциплинарной практики в Управлении и структурных подразделениях Управления;
- о результатах проведения ежемесячного мониторинга внесённых в
Управление и структурные подразделения Управления актов прокурорского реагирования по линии организации исполнительного производства.
По результатам обсуждения принят комплекс мер, направленный на повышение эффективности деятельности Управления.
/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/