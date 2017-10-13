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13.10.2017 10:00

Знаки, приметы и суеверия – сегодня тема дневного эфира на «Радио России – Мурманск»

Алена Ермоленко.

Сегодня пятница, 13-е число. Суеверные люди к такому сочетанию относятся с опаской. Символы и знаки в нашей жизни – это тема дневного эфира на «Радио России - Мурманск». В программе «Перерыв на обед» поговорим о том, почему мы подвержены суевериям? Стоит ли доверять приметам, «работают» ли талисманы и обереги? В прямом эфире услышим мнения  служителей церкви, психолога, астролога. Присоединяйтесь к разговору, рассказывайте о том, какую роль играют знаки и приметы в вашей жизни. Телефон студии - 685-225.
Передачу слушайте традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Начало - сегодня в 13 часов 10 минут.

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