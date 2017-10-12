Конкурс по морским профессиям и специальностям открывает ежегодный праздник профмастерства «Профессионалы на Мурмане»

Праздник проводится Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области.



В 2017 году в рамках праздника пройдет девять конкурсов по девяти различным профессиям.



Первым мероприятием регионального праздника профмастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет традиционный конкурс по морским профессиям и специальностям. Он будет проходить 13 октября на базе Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское морское пароходство» (г. Мурманск, пр. Портовый, 31а).



В соревновании примут участие студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области. В центре, оснащенном учебными тренажерами, конкурсанты выполнят ряд практических заданий по борьбе за живучесть. Специалисты центра воссоздадут различные аварийные ситуации на судне, максимально приближенные к реальности: прохождение дымового лабиринта, эвакуация пострадавших, заделка бортовых пробоин и т.д.



Программа:



09.30-10.00 – встреча и регистрация участников мероприятия



10.00-10.30 – торжественное открытие конкурса, инструктаж по технике безопасности



10.30-15.00 – выполнение конкурсных заданий по двум направлениям: «борьба за живучесть» и «борьба с пожаром»



15.00-15.30 – подведение итогов конкурса, церемония награждения





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