В столице Заполярья продолжается реставрация домов культурного наследия

Наталия Бурдина.

В Мурманске продолжается реставрация домов культурного наследия. Идут работы на Ленина, 88. Зданию 77 лет. Подрядчик, а это питерская компания, капитально ремонтирует кровлю. Обещает завершить в конце октября — начале ноября. Фасадом займутся в следующем году. С наступлением холодов текущие ремонты по обновлению внешнего вида таких зданий, приостановят. По технологии при минусовой температуре работать нельзя. Как идет реставрация этой сталинки, сегодня проверили руководители администрации города и регионального Фонда капремонта. Пообщались и с жителям.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев: "Жильцы оплачивают регулярно, сборы почти стопроцентные, там есть пару или 1 даже человек который имеет задолженность. Побольше бы таких домов в наших городах, в Мурманске в частности".

На зданиях культурного наследия не должно быть навесных конструкций. Это может помешать работам. Проблему должны решать совместно — мэрия, собственники квартир, Фонд капремонта и областной комитет по культуре и искусству. Встреча запланирована на следующей неделю. Жителей 88-го дома по Ленина сейчас больше всего волнует деятельность управляющей компанией. К работе жилищников — много претензий.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Город поможет в решении вопросов, которые у собственников возникают, потому что у нас уже отработаны механизмы, у нас существует учреждение "Новые формы управления", которое создано специально для того, чтобы помочь собственникам защитить свои права. Более трехсот судов за последнее время "Новые формы управления выигрывают в пользу собственников при предъявлении исков УК по невыполнению договор управления".