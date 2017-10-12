Граница на мурманском морвокзале. В главной морской гавани Заполярья приступили к созданию международного пункта пропуска

Елена Сивонен.



Граница на мурманском морвокзале. Работы по оснащению пункта пропуска вступили в активную фазу. Подрядчик, контракт с которым Росморпорт заключил в августе, на сегодня уже закончил прокладку внешних сетей за пределами здания и приступил к внутреннему оснащению. Для размещения служб - пограничных, таможенных, Роспотреб- и Россельхознадзора - всё правое крыло морского вокзала. На втором этаже рабочая зона - кабинеты. На первом - для удобства туристов - два просторных зала: паспортного и таможенного контроля, зеленый и красный коридоры.

Представитель генерального подрядчика Дмитрий Сычев: "Здесь по законодательству Российской Федерации довольно сложное техническое оснащение. Очень много рабочих мест, очень много кабельных трасс. Порядка 5 километров только кабельных трасс придется проложить здесь. Работы идут полностью в соответствие с графиком производства".

Изначально проект по созданию КПП планировали реализовать к 2019 году, но, в том числе в связи с потоком туристов, заходящих в порт Мурманск на международных круизных лайнерах, процесс решили ускорить. Согласно контракту, сдать объект под ключ подрядчик должен к концу марта - началу апреля 2018 года.

Директор мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Александр Бенгерт: "При согласовании данной работы удалось достичь такого знакового события - это исключить полноценные заборы на территории нашей маленькой набережной на территории города Мурманска, и непосредственно доступ пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах будет осуществляться через узкий коридор в виде секций мобильного ограждения, которые будут выставляться непосредственно на период подхода круизных судов и не создавать особых помех для граждан и по-прежнему все смогут полноценно пользоваться нашей набережной".