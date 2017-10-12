Сегодня в регионе с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов

Владимир Костров.

Программу пребывания полпред начал с посещения Мурманской областной больницы, где уделил особое внимание отделению рентген-хирургических методов диагностики. Для исследования сосудов здесь используется ангиография. Загруженность сложнейшего медицинского оборудования очень высокая. При этом второй ангиограф - 2009 года выпуска - выработал свой ресурс и выведен из эксплуатации. Для покупки нового прибора, а также 13 наркозно-дыхательных аппаратов Мурманская область рассчитывает получить средства резервного фонда Президента России, все необходимые документы уже оформлены, одобрение на уровне Полпредства получено. В свою очередь в областном бюджете заложены деньги на реконструкцию рабочей зоны ангиографа, - Николай Цуканов потребовал уделить этому аспекту особое внимание: "Какой-то монтаж, наверное, нужен, наверное, здесь направляющие другие будут. Я уверен, что вы найдете деньги на эти цели, но только надо синхронизировать приобретение, поставку и ремонт одновременно, если требуется какой-то ремонт".





