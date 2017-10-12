В суд направлено уголовное дело по обвинению социального работника Оленегорского центра социальной помощи семье и детям в мошенничестве

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении социального работника Оленегорского центра социальной помощи семье и детям. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, занимая служебное положение социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в период времени с января 2014 года по июнь 2016 года умышленно, из корыстных побуждений получала у подопечной, 87-летней женщины, денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг, часть из которых путем обмана и злоупотребления доверием похитила.

В результате мошеннических действий потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



СУ СК РФ по Мурманской области