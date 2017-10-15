Юные мурманчане приняли участие в игровой программе «Безопасность на дорогах»

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню белой трости, сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совместно с педагогами коррекционной школы-интерната №3 г. Мурманска провели игровую программу для детей «Безопасность на дорогах».

Учащиеся познакомились с правилами дорожного движения, особенностями поведения на улице для незрячих людей, научились пользоваться помощью сопровождающих, использовать белую трость, а также совершили прогулку по «Аллее памяти», где на мемориальных плитах увековечены имена наших земляков.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области