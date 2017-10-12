101-летие города-героя Мурманска бойцы Росгвардии отметили победой в стрелковом турнире

В рамках празднования 101-летия города-героя Мурманска в столице Заполярья, в стрелковом клубе «Арктика» состоялся турнир по практической стрельбе из пистолета. Участие в нем приняли инструктора по стрельбе из разных организаций и силовых ведомств Мурманской области.

Участникам турнира предстояло поразить мишени в пяти упражнениях из разных положений и с разной дистанцией до мишени, максимальное расстояние составляло 25 метров.

Команду Росгвардии Мурманской области на турнире представляли бойцы ОМОНа. «Всегда очень почетно участвовать на такого рода турнирах, так как главной их целью является усвоение и выработка приёмов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия», - рассказал командир ОМОН Росгвардии Мурманской области полковник полиции Владимир Романюк.

По итогам соревнований первое место и кубок победителя достался бойцам отряда мобильного особого назначения Росгвардии.