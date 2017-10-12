"Я творю. Я путешествую налегке". Презентация книги норвежского художника Кариса Гулликсон в Мурманске

Елена Белкина.

"Я творю. Я путешествую налегке". В рамках Российско-норвежского форума в культурно-выставочном центре Русского музея состоялась презентация книги норвежского художника Кариса Гулликсон. Издание альбома - заключительный этап международного проекта, который начался с выставки с одноименным названием. Она проходила в Мурманском областном художественном музее весной этого года. Яркая экспозиция, объехавшая Баренц-регион - это совместный передвижной проект норвежских и российских художников, работающих в области декоративно-прикладного искусства.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "У нее было уникальное содержание, на выставке были представлены произведения мастеров декоративно- прикладного искусства, причем как современных так и созданных в традиционном стиле. Это была некая историческая ретроспектива от истоков декоративно-прикладного искусства к современному искусству".

Куратор выставки директор художественного музея Северной Норвегии Будил Щельструп рассказала об итогах проекта, проблемах сосуществования в современном мире разных культур, самовыражении, традиционных промыслах коренных народов, успешном сотрудничестве художников в арктическом пространстве.

Директор Художественного музея Северной Норвегии Будил Щельструп: "Проект сфокусирован на промыслах коренного народа объединяющего наши страны - Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию. Недаром он называется "Я творю. Я путешествую налегке". Что вы берете с собой? - Знания в вашей голове, вы узнаете много нового, думаете как использовать эти знания. Художники протянули друг другу руки через границы и они продолжат сотрудничество".

Заведующая отделом развития Мурманского областного художественного музея Алена Богомолова: "Очень интересны выставки наших соседей, потому что мы все объединены Севером, любовью к нему. И интересно посмотреть - как это видят фотографы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства".





