В Мурманской области с рабочим визитом находится Полпред Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов

Сегодня в Мурманскую область с рабочим визитом прибыл Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

В программе поездки – посещение отделений областной клинической больницы имени П.А.Баяндина и областного онкологического диспансера, рабочая встреча с губернатором Мариной Ковтун.

Во второй половине дня Николай Цуканов проведет в правительстве области совещание «О социально-экономической ситуации в Мурманской области».



/ Управление по взаимодействию со СМИ /