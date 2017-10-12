На дороге Мурманск- Североморск столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль

Елена Ястребова.

Сегодня в 09.50 в районе старого КПП на дороге Североморск — Мурманск в кювет съехал маршрутный автобус. Авария произошла в результате столкновения с легковым автомобилем. Предположительно, его водитель шел "на обгон" и не успел завершить маневр. На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован, пассажиры автобуса не пострадали. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить обстоятельства ДТП. Проводится проверка. Движение транспорта затруднено.





